復華投信與遠見民意研究調查合作，今（27）日發布全台第一份「50＋世代不後悔大調查」，在財務面向上，72.4％受訪者認為退休金足夠，22.9％認為不足夠；自認退休金不夠者最想透過「買房收租」改善，但現在買房門檻高，復華投信建議可透過母子基金機制的「金複合投資法」，再透過「月月領」的方式維持現金流。

復華投信總經理周輝啟表示，過去利率相對高，要資產增加、對抗通膨，輕鬆退休不難，但目前低利率環境加上勞保基金瀕臨破產且替代率偏低，讓退休生活浮現隱憂，如何提升個人理財投資效率就相對更為重要。

復華投信投資理財處資深副總宋佩文建議，若希望退休後有穩定現金流，可透過母子基金機制的「金複合投資法」，母基金選擇穩健標的，子基金選擇成長性較佳的股票型基金，同時達到分散風險和資產成長的目標。當累積一定金額後，再透過「月月領」的方式，自行設定每月領回金額，量身打造現金流。

根據彭博資訊統計，全球股市(MSCI世界指數)過去40年成長22倍、年化報酬率達8％(截至2021／12／31)，台股同為具成長性市場，表現同樣突出；若是主動操作的台股基金，以復華中小精選基金為例，該基金自2001年成立以來報酬率886％、年化報酬率12％，優於同期間台灣加權報酬指數的484％及9％。