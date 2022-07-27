金門縣府財政處的財務說明之一。（縣府提供）

金門縣府財政處的財務說明之二。（縣府提供）

針對最近金門地方傳出「縣府存款從160億花到剩30億，再一年就會破產、老人年金就沒有了」縣府今天下午發文澄清，指係有心人操弄政治風向的謠言，痛批誇大不實、看衰金門和製造恐慌的作法十分不當。

縣府政處指出，縣庫存款在年度中的餘額是會隨預算收支執行而變動，只有在年底進行決算才可呈現一年完整的資金用度情況，金門縣107年的總決算「累計餘絀」為149億餘元，110年則是83.1億元，而採用這個年度數字做為比較基礎，就是因為這項數字是完整反應全年度縣府預算收支的最終狀況，若僅引用年中某月分的收支餘額，將無法真實反應縣庫先行墊付各類中央應撥入款項以及金酒公司捐贈金額多集中在年底繳庫的動態預算執行變化。

針對傳言將縣庫存款與累計餘絀數做為扭曲比較基礎，縣府直指背後目的即是在錯置財務專業用詞，企圖誤導鄉親認識正確的財政狀況，作法很不可取。

縣府強調，近年收支呈現短絀額度，但目前均在可控範圍內，如107年當年決算收支短差已有17.7億元，108至110這三年每年收支短差金額約為14.5億、31億與19.8億元，累積約65.3億，其中除109年因首次面臨疫情急劇升溫，導致當年免稅銷售通路嚴重受創，使得金酒公司捐贈、權利金與許可費不得不分別短收6.5億及3億元，也必須同時增加防疫紓困振興等支出約3億元外，但均可控制在相當範圍，短絀金額均在每年20億元額度內，與107年度短絀相當。

財政處表示，最近三年扣除109年的非預期性疫情爆發的12.5億元收支衝擊外，每年短差金額約近19億，究其最根本之原因，係主要支出為延續性，於每年度各項重大社會福利的現金發放，如110年即支出總數約為18.56億元，其中包含「戰地政務基金中的三項慰助金」、「補助自費健康檢查」、「補助赴台就醫病患及陪同者住宿費用」、「補助門診掛號費費用」、「補助安寧(病危)、安息返鄉病患交通費」、「補助縣民接受人工生殖技術？」、「補助縣民搭乘船票及捷運票價費用補助」、「補助縣籍學生搭乘車船票價費用補助」、「補助本縣老人假牙補助費用」、「辦理老人收容安置補助」、「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」、「身心障礙照顧者津貼支出金額」等多項現金補助款，本縣眾多社會福利支出係延續性政策，也是縣府團隊必須持續照顧弱勢族群及年長長輩的責任。

縣府預期走過疫情難關後，各類短收的權利金與租金，以及金酒公司營收將逐步恢復疫前水準；各項重大公共投資的投資效益亦將浮現，這些將有助於整體財政收支改善，發揮「以建設支援財政」的功能。

縣府表示，自109年新冠肺炎疫情肆虐以來，中央及各地方政府財政收支均面臨到須持續推動紓困振興政策各項措施的挑戰，金門縣自也無法倖免於外。在此不得不「與病毒共存」的時代困境中，對於地方財政狀況的議題，縣府團隊虛心接受各界意見，但若屢次扭曲法令不實誇大數據操弄政治風向，意圖見縫插針看衰金門，就不為長年共同為這塊土地打拚的鄉親所樂見與接受。