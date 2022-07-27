林智堅出包連連，民進黨沒有更好人選了嗎？民進黨桃園市長候選人林智堅深陷論文門、球場門雙重風暴，不少人看不下去，認為應該「換堅」。媒體人黃暐瀚今(27日)在廣播節目《POP撞新聞》訪問前立委鄭寶清，大讚鄭苦讀上進，與林智堅形成極大反差；還提到鄭推薦的論文比對軟體「快刀」，可以將論文門「快刀斬亂麻」。

黃暐瀚今(27日)在臉書以「智堅雙風暴、快刀斬論文」為標題發文表示：「今天的節目結束後，YT有則網路留言：全程即時觀看，第一次透過暐瀚訪問，才知鄭寶清委員是如此的優秀，尤其是從大學到取得博士的艱辛過程，確實令人聞之動容。設若鄭委員是桃園市長，以其此心治理全市，桃園該會有不同面貌。」

「我回答他：『對！我當下很激動』。」黃暐瀚有感而發，「困苦家庭長大的孩子，全靠自己努力，這種人，我很尊敬。為台灣人找到『是非』，為台灣人『傳達善念』，就是我身為媒體人的職責與信念。訪問鄭寶清，絕不是要『攏狗相咬』，要他去罵林智堅，比林智堅是否能當選桃園市長更重要的是，台灣是否還重『是非』？是否能辨『善惡』？」

曾任立委及台鹽董事長的鄭寶清(圖)，被黃暐瀚大讚苦讀上進，與小智大不相同。（取自鄭寶清臉書直播）

黃暐瀚表示，林智堅的論文是否抄襲，大學的審定委員會終有答案，政治人物實在不必著墨太深。不過新竹球場的缺失擺在眼前，沒有驗收就開打，還造成球員受傷，這麼離譜的狀況，網友如果還要想盡辦法幫忙辯護「啊大巨蛋也很爛～某某球場也很爛～」，心中難道毫無是非、只有黨派？民進黨的核心價值是「清廉、勤政、愛鄉土」，曾幾何時竟變成「硬拗、再拗、我就贏」？

黃暐瀚說，鄭寶清苦讀上進，父親修牛車做農具，要養活家裡16個兄弟姊妹，小時候便當中永遠只有白飯、菜脯跟高麗菜。鄭說，那年考上大學後，爸爸就鼓勵他好好念書，但家裡沒辦法資助他念書，鄭寶清兼家教、做工地還搬水泥，上大學之後，連學費加餐費，不再花家裡一毛錢。黃直言，這樣的人，民進黨直接「忽略」，卻順從「聖意」空降徵召林智堅。

「現在雙主菜天天上桌，雙風暴快搞到一屍多命，有意思嗎？」黃暐瀚指出，因為鄭寶清也指導學生寫碩士論文，透露有一套軟體叫「快刀」，幾分鐘就可以比對出論文是否抄襲，林智堅想止血自證一點不難，拿「快刀」軟體來跑一跑，就知道了。黃強調：「快刀斬亂麻、快刀斬論文。」