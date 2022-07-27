《他還年輕》見證詩人吳晟的不老精神。（目宿媒體提供）

以「只因這是生命中，最沉重，也是最甜蜜的負荷」等詩句，收錄在國語文課本中，讓大家對詩作〈負荷〉中「甜蜜的負荷」一詞記憶猶新。從1980年起，〈負荷〉出現在國文課本裡，成為許多人從小就背誦過的詩詞，幾乎都能朗朗上口一段，「他們在島嶼寫作」文學紀錄片《他還年輕》以台灣本土文學詩人吳晟作為傳記主角，見證他「詩人不老，鬥志不滅」的年輕精神。

最貼近生活、土地自然作為創作靈感的詩人吳晟，透過寫臺灣人、敘臺灣事、繪臺灣景的創作意念，充分表達臺灣在地的原鄉情懷。詩作〈負荷〉原創作於1977年，3年後就被選為國立編譯館版本之課文教材，從此「甜蜜的負荷」這個對於家人綿密不絕的關懷與柔情，變成親情的代名詞，40餘年來，持續感動每一代的臺灣人。在紀錄片《他還年輕》中，傳主吳晟感性地說：「讀詩還有感動，就表示生命還有熱情。」紀錄片名《他還年輕》也有故事，這原是吳晟在邁入21世紀階段，從2001至2014年的詩作選集名稱。吳晟自謙由寫作累積成著作的進度，實在不易，但近年來他仍持續地發表作品，甚至在今年也有新書持續推出。

導演林靖傑11年前即因拍攝以作家王文興為主的「他們在島嶼寫作」文學紀錄片《尋找背海的人》獲得關注，不但獲得台灣國際紀錄片雙年展「國際長片競賽優等獎」，也入圍金馬獎最佳紀錄片、並獲得最佳剪輯獎。這次再度應邀擔任「他們在島嶼寫作」系列最新電影《他還年輕》導演，歷時近4年拍攝，以蹲點常駐的拍攝方式，至詩人吳晟的家鄉彰化溪州緊跟著他的身影腳步，不但紀錄了他對臺灣土地的關懷，也透過攝影機，讓大家看見這位國民詩人在面對文學創作時動筆的感性，以及筆下「最甜蜜的負荷」由來。《他還年輕》將於9月2日上映。

上映前舉辦多場講座，包括8月6日由吳晟與媒體人張潔平於飛地書店對談的「以文學耕種這年輕的台灣」講座、8月14日由吳晟小兒子也是音樂人吳志寧、作家陳玠安於紀州庵與談的「吳晟詩文與當代流行音樂的交會」等座談活動，另外，也將於7月27日到7月29日限時三天販售超優惠盲鳥預售票，回饋給忠實的讀者粉絲們，詳情請見目宿媒體FB粉絲專頁。