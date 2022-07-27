為督促事業單位積極落實職業安全衛生法（下簡稱職安法）相關規定，減少職業災害發生，勞動部27日修正發布「違反職業安全衛生法及勞動檢查法案件處理要點」，針對一定規模事業單位、違反法令情節及重複違反情形等提高罰鍰額度，最高將從10萬元開始起跳累加。

職安署表示，為強化監督檢查效能，促使業者積極預防職業災害，要求事業單位善盡職安衛管理責任，爰針對職安法重點違反條文、重複違反法令情節及發生重大職業災害者，提高罰鍰額度及重複違反之累計裁罰額度，如甲類（上市、上櫃公司、營造工程金額超過1億元或勞工人數超過300人之其他行業）第1次違反規定罰鍰從6萬元提升至10萬元，並按次累加10萬元；乙類（營造工程金額500萬元以上1億元以下或勞工人數6人以上300人以下之其他行業）第1次違反規定罰鍰從3萬提升至6萬元，並按次累加6萬元。至於上述以外之業者，則歸為丙類事業單位，並維持現行第1次違反規定罰鍰3萬元，並按次累加3萬元，以降低對微型企業及承攬金額不高之營造業所造成之衝擊。

此外，考量雇主有保護勞工身心健康之法定義務，若雇主為不法侵害案件之行為人，經通知改善未改善者，加重其罰鍰金額，如為甲類第1次違反規定即處最高罰鍰15萬元；另原事業單位如因未善盡危害告知或承攬管理責任，致承攬人勞工發生死亡等重大災害，第1次違反即處最高罰鍰15萬元。

職安署提醒，修正要點即日生效，凡於生效日起，實施檢查之違反法令案件，一律依修正後之裁罰原則處理。同時也呼籲，確保職場安全健康是雇主責任，更是企業永續經營之基礎，雇主務必恪遵法令規定，以營造安全與健康的工作環境。