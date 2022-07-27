經濟智庫台灣經濟研究院於27日下午召開第11屆第1次董事會，會中推選董事之一的台灣金融研訓院董事長吳中書，出任董事長乙職。

原任董事長王志剛，台經院表示，屆齡退休。

新任台經院董事長吳中書，台大經濟系畢業，美國西北大學經濟學博士。自美返國後，歷任中央研究院經濟研究所研究員、美國哈佛大學訪問學者、東華大學管理學院院長、中華經濟研究院院長、金融研訓院董事長等職。

雖然持續在經濟暨政策智庫領導團隊，吳中書仍未停止學術研究及教學，目前仍兼任中央研究院經濟研究所研究員、台灣大學經濟系教授、東華大學財務金融系榮譽教授等職，並曾擔任台灣經濟學會理事長與中華財經策略協會理事長，資歷完備，學養俱豐。

台經院表示，吳中書博士長期關注國內外經濟發展議題，此次接任台經院董事長，將延續過去經驗，帶領台經院發揮經濟智庫社會責任，提供建言，為國內的經濟發展貢獻心力。據悉，吳中書計畫將近年專注的綠色金融、ESG和永續發展議題，繼續與台經院研究團隊合作。

台灣金融研訓院於26日舉行歡送會，接任董事長的人選沒有對外公布。

台灣濟研究院係中國信託與台泥共同出資成立，由台泥創辦人辜振甫於1976年9月1日創辦，成立宗旨為積極從事國內、外經濟及產業經濟之研究，並將研究成果提供政府、企業及學術界參考，以促進我國經濟發展，為台灣最早由民間設立之獨立學術研究機構。