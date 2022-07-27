縱橫車壇百年MG品牌今（27日）正式由總代理台灣英倫摩里斯（MG Taiwan）宣佈導入，MG在委由中華汽車製造生產的HS 1.5T汽油與HS PHEV雙動力車型同步亮相，前者訴求百萬元內國產車，後者為國產首款PHEV插電式混合動力車，全台6大經銷商將於今年建置9個專屬MG的全方位服務中心，預計九月開賣。

MG Taiwan總經理陳宗裕表示，MG品牌百年來除了締造無數佳績，更承載著許多動人故事；2007年起在《財富》世界500大排名第60的大企業上汽集團主導下，以原廠豐富的資源在全球屢創銷售佳績，行銷全球80多個國家，同時還囊括全球12大國家與區域指標性汽車大獎，並在2021年繳出全球銷售超過47萬輛的耀眼成績單，其背後成功原因乃仰賴卓越超群的產品實力。

在經銷佈局方面，MG全台6大經銷商將於今年建置9個專屬MG的全方位服務中心（包含銷售及維修保養），讓消費者享受到完整的購車與保修體驗，未來也預計在2024年底前逐步拓展至全台30個以上經銷與服務據點，以完善綿密的實體經銷網絡，提供車主賓至如歸的感受。

特別的是，MG Taiwan也打破傳統銷售方式，透過MG官網和My MG APP與實體經銷通路整合，在購車前除了提供透明化價格，免除消費者到處比價的麻煩與怕買貴的疑慮，更可透過官網直接選擇試乘路線（山路/高速/市區），提供客製化試乘體驗；而在訂車後，MG車主可以利用官網與APP查詢新車準備與交車進度，還可透過My MG APP預約回廠以及掌握維修進度與愛車資訊，並可以累積保修紅利積點，實踐智慧與便捷兼具的購車及保修之新體驗。

HS 1.5T搭載MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供180ps/5600rpm與29.1kgm/1500~4000rpm的最大動力輸出，並採用7速DCT雙離合器變速箱，同時還提供Drive Mode多重駕駛模式，具低稅賦優勢及強悍的動力輸出，全車並享有4年或12萬公里的原廠保固；HS PHEV則是採用MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓引擎搭配高功率永磁同步馬達，擁有超越同級的291ps最大綜效馬力與48kgm的最大綜效扭力，並輔以10速智能電動變速箱創造令人心跳加速的駕馭快感。

MG Taiwan除了已於官網（www.mgmotor.com.tw）正式上線外，8月12日起將於全台巡迴舉辦快閃賞車活動，活動中將展示HS 1.5T與HS PHEV兩款跑格休旅，現場並安排專業人員服務與解說。

MG HS車系將以出眾的配備水準，進軍熱門中型休旅級距。（MG Taiwan提供）

12.3吋數位儀表，賦予駕駛者創新前衛的駕馭體驗。（MG Taiwan提供）

10.1吋懸浮式觸控螢幕內含Apple CarPlay及Android Auto功能。（MG Taiwan提供）

BOSE劇院級環艙音響，以身歷其境的聽覺體驗成為每趟旅程的最佳良伴。（MG Taiwan提供）