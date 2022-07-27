縱橫車壇百年MG品牌今（27日）正式由總代理台灣英倫摩里斯（MG Taiwan）宣佈導入，MG在委由中華汽車製造生產的HS 1.5T汽油與HS PHEV雙動力車型同步亮相，前者訴求百萬元內國產車，後者為國產首款PHEV插電式混合動力車，全台6大經銷商將於今年建置9個專屬MG的全方位服務中心，預計九月開賣。

MG Taiwan總經理陳宗裕表示，MG品牌百年來除了締造無數佳績，更承載著許多動人故事；2007年起在《財富》世界500大排名第60的大企業上汽集團主導下，以原廠豐富的資源在全球屢創銷售佳績，行銷全球80多個國家，同時還囊括全球12大國家與區域指標性汽車大獎，並在2021年繳出全球銷售超過47萬輛的耀眼成績單，其背後成功原因乃仰賴卓越超群的產品實力。

在經銷佈局方面，MG全台6大經銷商將於今年建置9個專屬MG的全方位服務中心（包含銷售及維修保養），讓消費者享受到完整的購車與保修體驗，未來也預計在2024年底前逐步拓展至全台30個以上經銷與服務據點，以完善綿密的實體經銷網絡，提供車主賓至如歸的感受。

特別的是，MG Taiwan也打破傳統銷售方式，透過MG官網和My MG APP與實體經銷通路整合，在購車前除了提供透明化價格，免除消費者到處比價的麻煩與怕買貴的疑慮，更可透過官網直接選擇試乘路線（山路/高速/市區），提供客製化試乘體驗；而在訂車後，MG車主可以利用官網與APP查詢新車準備與交車進度，還可透過My MG APP預約回廠以及掌握維修進度與愛車資訊，並可以累積保修紅利積點，實踐智慧與便捷兼具的購車及保修之新體驗。

HS 1.5T搭載MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供180ps/5600rpm與29.1kgm/1500~4000rpm的最大動力輸出，並採用7速DCT雙離合器變速箱，同時還提供Drive Mode多重駕駛模式，具低稅賦優勢及強悍的動力輸出，全車並享有4年或12萬公里的原廠保固；HS PHEV則是採用MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓引擎搭配高功率永磁同步馬達，擁有超越同級的291ps最大綜效馬力與48kgm的最大綜效扭力，並輔以10速智能電動變速箱創造令人心跳加速的駕馭快感。

MG Taiwan除了已於官網（www.mgmotor.com.tw）正式上線外，8月12日起將於全台巡迴舉辦快閃賞車活動，活動中將展示HS 1.5T與HS PHEV兩款跑格休旅，現場並安排專業人員服務與解說。

MG HS車系將以出眾的配備水準，進軍熱門中型休旅級距。（MG Taiwan提供）
MG HS車系將以出眾的配備水準，進軍熱門中型休旅級距。（MG Taiwan提供）
12.3吋數位儀表，賦予駕駛者創新前衛的駕馭體驗。（MG Taiwan提供）
12.3吋數位儀表，賦予駕駛者創新前衛的駕馭體驗。（MG Taiwan提供）
10.1吋懸浮式觸控螢幕內含Apple CarPlay及Android Auto功能。（MG Taiwan提供）
10.1吋懸浮式觸控螢幕內含Apple CarPlay及Android Auto功能。（MG Taiwan提供）
BOSE劇院級環艙音響，以身歷其境的聽覺體驗成為每趟旅程的最佳良伴。（MG Taiwan提供）
BOSE劇院級環艙音響，以身歷其境的聽覺體驗成為每趟旅程的最佳良伴。（MG Taiwan提供）
HS PHEV車型雙前座電動一體式賽車椅，營造出駕駛艙性能操駕氛圍。（MG Taiwan提供）
HS PHEV車型雙前座電動一體式賽車椅，營造出駕駛艙性能操駕氛圍。（MG Taiwan提供）

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