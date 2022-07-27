「你問我愛你有多深，我愛你有幾分，我的情也真，我的愛也真，月亮代表我的心。」新店耕莘醫院的病房裡，傳來已故名歌手鄧麗君的經典歌曲《月亮代表我的心》，躺在病床上的邱女士雖然身體非常虛弱，仍盡力地舉起雙手鼓掌，包括兒子、父母親等親友陪伴在側，與邱女士一同聆聽音樂會，為抗癌的她加油打氣，場面溫馨感人。
57歲的邱女士從公務員退休後，本過著含飴弄孫的美滿生活，但家人卻發現她體力逐漸變差，且皮膚泛黃，到醫院
檢查後發現有B型肝炎病史，已罹患癌症。在第3次癌症治療中，發現癌細胞已擴散，在與家屬討論後，決定採用安寧緩和方式治療。 兒子邱俊寧表示，母親平時就喜歡聽音樂放鬆心情，閒暇之餘也會與家人一起參加音樂會，母親罹癌後，一直很希望能夠與家人一起再聽一場音樂會，他也希望藉由音樂會，讓家人、親友們和意識仍清楚的母親說說話。
新店耕莘醫院知道後也十分支持邱先生的孝心，允諾並大力協助，安排院內一處已清空消毒的病房樓層，讓歌手、樂手將樂器、音響設備搬進醫院，讓病房搖身一變成為臨時的音樂廳，在符合疫情管制的情況下，邀請至親好友與會，排除萬難為邱女士舉辦一場「圓夢音樂會」。 考量邱女士身體虛弱，院方安排醫護人員全程照顧，隨伺在旁協助，音樂會共演唱《月亮代表我的心》、《愛江山更愛美人》、《夢中的情話》、《女人花》在內等多首經典歌曲，歷時1個小時，包括兒子邱俊寧、邱女士的年邁雙親、親友們都陪伴在病床旁，不時握著她的手，一起聆聽音樂會，場面溫馨感人。
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