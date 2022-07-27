台大今天針對林智堅論文案召開審議會，會議一開始就針對蘇宏達迴避案進行討論，經所有委員逐一發言討論後，以無計名投票表決，一致決定「駁回申請迴避案」。林智堅委任律師黃帝穎晚間表示，對於台大社科院學倫會駁回蘇宏達迴避案，律師團收到公文後將在法定期限內，依據《行政程序法》第33條規定，對台大駁回迴避的決定提起覆決，以防「未審先判」的偏頗瑕疵，確保程序正義。

黃帝穎說，台大駁回迴避的決定，並未詳述理由，且做成決定的委員，均是召集人蘇宏達所聘任，駁回決定顯有瑕疵。他也說，台大社科院院長蘇宏達教授日前寫信認定林智堅論文一案為「醜聞」，這就是未審先判的明確偏頗，依據《專科學校學術倫理案件處理原則》第13條第2項第2款及《行政程序法》第33條，有事實足認有偏頗之虞，都是法律上應迴避的依據。

黃帝穎強調，台大碩博士學倫要點第一條開宗明義寫道，應「公正客觀處理程序」，蘇宏達教授還沒看到公證書等有法律效力的證據，就未審先判稱「醜聞」，依法本應迴避，因此律師團在收到台大公文後，將依法提起覆決，堅守程序正義。