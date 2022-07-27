被指與民進黨桃園市長參選人林智堅論文雷同的余正煌今透過律師澄清自己沒抄襲，都依規範自行撰寫完成。對此，國民黨立委賴士葆說，這份聲明打臉林智堅跟指導教授陳明通，到底是誰在複製貼上？真相只有一個，這是可以被檢驗的，沒有模糊的空間，更沒有辦法用政治力去硬拗。

賴士葆說，余正煌聲明他的論文按照學術規範自行撰寫完成，沒有任何抄襲之情事，在政壇丟下一個超級的震撼彈。過去陳明通和林智堅幾次的說明都再三強調林智堅是原創，問接說明的就是余正煌涉嫌抄襲。現在余正煌的聲明打臉陳明通與林智堅。

陳明通說林余兩人都沒有抄襲的動機，是因為使用同一組問卷所蒐集的資料，外界不可因為文字相同、語法相同就認為是抄襲。賴士葆批評，自稱研究型的教授講出這樣的話真的是外行，真是丟臉，全台灣有千千萬萬個指導教授，大家都兢兢業業的指導學生寫論文絕對要尊重學術倫理，不可抄襲剽竊，任何的引用都要註明出處。陳明通這種說法不會汗顏嗎？

賴士葆說，陳明通自白書辯解說這些相似是因為他的教學及指導學生論文寫作有關，光這一點就不適格當指導教授。陳明通要不要回應一下為何他指導的學生幾乎都選擇不公開論文？