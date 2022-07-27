國民黨桃園市長參選人張善政27日接受蔡詩萍專訪，提到藍營內部整合越來越暢通，黨籍議員互動無障礙就是最好指標，他也強調自己不分藍綠，也會拉拔在地人才組成「桃園隊」，期待未來府會和諧一條心，議長邱奕勝繼續當議會龍頭。

張善政5月18日接受徵招「空降」到桃園參選引發基層炸鍋，張善政坦言一開始內心非常惶恐，畢竟自己不是選舉人，每天早上醒來都覺得心裡壓了塊石頭，但2個多月來勤走基層，每天很努力學習，越來越順。

張善政也提到藍營內部溝通管道越來越暢通，像是前總統府副祕書長羅智強已有1幕僚加入團隊，其他也在互動中，議長邱奕勝也對他很友善，「合體」僅是形式，笑言最好指標就是和國民黨籍議員互動，現在都沒心理障礙，像是上周拍照幾乎所有議員都到，強調議會合作太重要了，期待未來府會和諧一條心讓桃園不一樣，邱奕勝還是議會龍頭。

張善政也提到，2個月來幫他安排拜會的都是資深桃園人，對在地人脈非常了解，自己也從中發現許多人才，已對組成「桃園隊」躍躍欲試，自己若順利選上，都會拉來輔佐他執政。

張善政也說，很多縣市首長一上任就把前朝政策推翻，等同把民脂民膏丟水裡，他執政不分藍綠，不會因顏色不同就一概否定，鄭文燦好的地方會延續，待補強的地方會努力，有信心施政讓受惠的人喜歡，透過強大的民意氛圍，讓接手的人不敢亂改或推翻。

張善政透露，日前跟某位色彩偏綠的地方仕紳互動，剛開始對方非常冷淡，但在小吃店吃飯時聊起天，對方驚嘆：「你有做功課喔！」，事後頻跟友人稱讚：「張善政不錯，跟我想的不一樣！」，更讓他期待和更多鄉親多接觸，希望透過一起吃飯、座談會，走入人群，透過肢體語言互動，打破對他閣揆、博士、教授的刻板印象。