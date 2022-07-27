「串流霸主」巨星馬龍（Post Malone）上個月推出第4張全新專輯《十二克拉的牙痛》（Twelve Carat Toothache），將成名後看似擁有一切，實質上卻一無所有的感受全部濃縮進其中，成為他音樂生涯中最私密的作品，也在歌曲中誠實揭露自己過去酒精成癮的問題。近期他在受訪時坦承，狀況最嚴重時曾躺地不起數周，多虧與他感情長跑多年的另一半以及天王好友小賈斯汀（Justin Bieber）將他拉出黑暗，現在他已經學會理性飲酒。

專輯中一曲〈Love／Hate Letter To Alcohol〉寫下對酒精的愛與恨，巨星馬龍在受訪時進一步描述：「最嚴重的時候，我曾喝到爛醉躺在地上好幾周，我想嘗試保持清醒，但嘴裡卻一直喊著根本不在現場的人的名字，希望他們能救救我。」雖然現階段還未戒酒成功，但他已學會理性、負責任飲酒，並將這樣的成長歸功於另一半的愛，「她並沒有對我下最後通牒，要求我在她與酒精當中做選擇；反而是慢慢引導我走出黑暗，她的態度是『我愛的就是原本的你，而我知道你不是這樣的人，而且絕對有辦法變得更好』，她真的救了我一命！」

另外，他也感謝當時包含小賈斯汀（Justin Bieber）等多位身旁好友都曾給他建議，「旁人能從外面察覺你出了些狀況，但你有可能被困在自己的內在小世界裡，完全沒有發現異樣。我現在依然每天都在學習如何敞開心房，學會少說多聽。」新專輯除了較沉重的歌曲外，也有與蜜桃貓朵佳（Doja Cat）合作的輕快主打〈I Like You (A Happier Song)〉，MV中，巨星馬龍變身畫家，一筆一畫勾勒出心中的謬思女神蜜桃貓朵佳，隨後他整個人進入畫中，蜜桃貓朵佳以性感花花仙子的造型現身，僅以花朵遮蓋重要部位，有幾幕更疑似上空，在胸部上打上馬賽克，兩人更一起跳了一小段扭臀舞，展現巨星馬龍俏皮可愛的另一面。

《十二克拉的牙痛》全台數位平台、實體通路已經發行。