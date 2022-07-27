民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門及新竹棒球場事件，引發爭議。民進黨桃園在地前立委鄭寶清今（27）日在廣播專訪中表示，無論是地方、情治單位掌握的近期民調，林智堅聲勢都呈現下挫，已落後國民黨桃園市長參選人張善政；鄭還表示，球場案對民進黨來說，不只桃園選情很傷，整個北部也受影響，甚至更有可能外溢到中部。

鄭寶清今日在廣播節目《POP撞新聞》中提到，根據「政府採購法施行細則」第99條規定，公共工程是可以部分先啟用再驗收，但鄭寶清也說，這是指不重要的部分，如不是正式本體的通道等，才可以先用，「不要假定一個法令來講說這可以啦，沒有這個規定，法律的規定就是要先驗收才可以用」，而這次是沒有做好就先啟用球場，會讓整個國際社會看笑話。

鄭寶清更指出，其實林智堅在這些問題之後，聲勢逐漸往下掉，無論是地方、情治單位掌握的近期民調，林智堅聲勢都呈現下挫，已落後張善政，而球場案對民進黨來說，不只桃園選情很傷，整個北部也受影響，甚至更有可能外溢到中部。