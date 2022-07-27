塔拉‧沙夫萬(Tala Safwan)是埃及一名頗受歡迎的女網紅，她常在TikTok上發表一些談話型短影片，用語經常較為口無遮攔，也導致惹禍上身。由於她與與一位女性朋友的即時聊天片段略帶性暗示，被沙烏地阿拉伯警察以「不道德」而逮捕。
半島電視台報導，塔拉旅居沙國首都利雅德，是住在沙烏克阿拉伯的埃及人，最近她的一段影片是她和另一名女性朋友聊天，並邀請她前來拜訪，「因為我在利雅得很孤獨」，然後這位朋友拒絕，「現在是凌晨 3:30，太晚了。」
塔拉接著說：「那就更好啊，因為現在每個人都睡著了，他們也就不會聽到我對妳做什麼….他們不會聽到妳的叫聲……我們會玩得很開心。」
就這麼一段話，在保守的沙烏地阿拉伯引來喧然大波，認為她話語中帶有性挑逗，而且還是同性戀。
據說塔拉是遭到收看用戶的檢舉，警方在周一將塔拉逮捕。
警方表示，「他們逮捕了一名旅居利雅得的埃及居民，她的短影片與另一名女性交談，內容可能對公共道德產生負面影響。」
塔拉在 TikTok 上擁有 500 萬粉絲，在 YouTube 上擁有超過80萬訂閱者，她表示影片是被斷章取義的，否認有任何女同性戀潛台詞，並表示她無意冒犯任何人。
塔拉的影片在沙烏地出現論戰，大多數網路聲浪都是韃伐，批評她冒犯了阿拉伯社會、傷風敗俗、不尊重，有些期望檢方嚴厲懲罰，並將她驅逐出境。
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