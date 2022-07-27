嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）供應商力旺（3529）27日公告自結財務數字，上半年合併營收15.23億元，歸屬母公司稅後淨利7.75億元，同步創下歷史新高，上半年獲利賺逾一個股本。隨著28奈米製程新晶片陸續進入量產，帶動權利金收入增加，法人預期力旺下半年營收逐季成長並續創新高，全年獲利將賺逾二個股本。

力旺公告第二季合併營收季增9.5％達7.96億元，較去年同期成長47.1％，營業利益季增11.3％達4.60億元，較去年同期成長62.7％，營業利益率季增1.0個百分點達57.8％，較去年同期提升5.6個百分點，歸屬母公司稅後淨利季增11.7％達4.09億元，較去年同期成長67.8％，每股淨利5.48元優於預期。

力旺第二季合併營收、營業利益、稅後淨利等均創歷史新高，單季獲利賺逾半個股本，累計上半年合併營收15.23億元，較去年同期成長33.8％，營業利益年增40.8％達8.73億元，營業利益率年增2.8個百分點達57.3％，歸屬母公司稅後淨利7.75億元，較去年同期成長44.4％，每股淨利10.39元，上半年獲利賺逾一個股本。