公平會27日委員會議通過，日商HOYA Corporation與陸資北京京東方視訊有限公司結合案，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，HOYA Corporation與北京京東方視訊有限公司擬於中國大陸成立合資公司，各持有三分之一以上之股份，共同決定業務經營及人事任免，因達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，HOYA Corporation為HOYA集團母公司，HOYA集團從事醫療保健、光罩坯料、光罩及傳統硬碟用玻璃基板之研發及產銷；北京京東方視訊有限公司為中國大陸商京東方科技集團股份有限公司（下稱BOE）旗下子公司，BOE集團主要從事顯示器、感測器及智慧系統創新之業務。

公平會指出，HOYA集團與合資公司均銷售平面顯示器用光罩，而合資公司未來將供應光罩予BOE集團生產大尺寸面板，由於合資公司位於中國大陸，生產之平面顯示器用光罩並不會銷售至我國，對國內既有之平面顯示器用光罩市場結構與競爭不會有顯著改變。

其次，公平會指出，平面顯示器用光罩市場有多家國際知名大廠從事競爭，大尺寸面板業者亦採取與多家光罩供應商合作之經營策略，結合後應不致對市場產生封鎖效果，對國內平面顯示器用光罩市場與大尺寸面板市場之影響並不明顯。