《市井豪門》在士林福安宮拍攝順便拜拜祈求平安順利。（民視提供）

《市井豪門》在士林福安宮拍攝順便拜拜祈求平安順利。（民視提供）

民視新8點檔《市井豪門》27日頂著氣溫38度的高溫前往士林福安宮拍攝重頭戲，雷洪、尹昭德、蕭惠、廖家儀、何豪傑、郭亞棠、胡嘉愛、張可昀、林道遠、馬國畢、林琮軒、陳彥嘉、胡恩寧等人齊飆戲，同時也祈福希望接下來農曆7月劇組的拍攝，都能夠順利圓滿。上周經歷車禍意外的廖家儀也趁機在拍攝現場的福安宮拜拜，祈求一切否極泰來，並貼心準備剉冰讓劇組工作人員清涼消暑一下。

廖家儀上周五搭乘友人的車時發生被推撞的車禍意外，她表示至今仍心有餘悸，因此趁在福安宮拍攝也順便拜拜，一起祈求拍攝順利、一切平安。她說，本來是在街道拍攝，看到劇組把拍攝場景移到福安宮，覺得超幸運，她就順道完成收驚儀式，收驚之後感覺心情平靜很多。

演員群的大家長雷洪在現場當起「超級康樂班長」，發號司令要大家互相認識，也當起自拍神器，主動邀請演員群一起合照，把氣氛炒熱，被導演讚果然是市場主委無誤。

首次到民視拍戲的尹昭德表示，第一天來拍戲有一點緊張，因為沒合作過不知道拍戲的節奏，雖然跟其他演員有合作過，但新的劇組環境，還是需要時間相處，不過拍到下午就發現大家就像大家庭，超級歡樂，雖然頂著體感溫度超過40度的高溫，但大家都和樂融融。他劇中也首次和飾演女兒佳雯的童星合作，拍攝前他特別先自我介紹，讓彼此更熟悉。不過現場也有小插曲，佳雯不小心走階梯跌倒，尹昭德馬上慈父上身，幫她擦藥膏，還安慰她很勇敢不怕痛。