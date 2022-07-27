由勞動部舉辦的第52屆全國技能競賽即將在7月31日舉行，蔡英文總統今天表示，台灣最近有許多技能達人在國際上大放異彩，無論選擇投入哪一項專長或是技能，她相信大家都能夠透過專業和行動，一起為社會解決問題，也為台灣帶來更多進步和發展。

蔡英文今天在臉書鼓勵選手「用技能來輸贏」，她說，台灣最近有許多技能達人在國際上大放異彩，不久前曾經來到總統府的世界麵包大賽冠軍隊伍，就是很好的例子。

這幾年來，因為很多團體的努力，社會對技職教育的關注越來越高，無論選擇投入哪一項專長或是技能，她相信大家都能夠透過專業和行動，一起為社會解決問題，也為台灣帶來更多進步和發展。

勞動部舉辦的第52屆全國技能競賽即將在7月31日開始舉行，蔡英文指出，這次比賽的前3名，可以參加國手選拔，有機會代表台灣，明年前往馬來西亞吉隆坡參加亞洲技能競賽，以及2024年前往法國里昂參加被稱為「技能界奧林匹克」的國際技能競賽。

她肯定，所有選手們，在參與比賽的過程中，不斷努力練習精進，為了追求進步，展現強大的意志力，堅定無畏的精神，令人感動。以呼籲大家「幫所有參加技能競賽的選手加油！」