統一獅洋投近期陸續抵台，費爾斯若順利最快2周後成為一軍戰力，雖然目前手握5名洋投，總教練林岳平仍有擔心，主要是布雷克近期身體狀況並不理想，至於9月19日的洋將登錄大限如何取捨，會等所有洋投都調整好後再來決定。
獅隊原本陣中有布雷克、羅昂、柯瑞3名洋投，近期又加入費爾斯、山普森，「餅總」表示，費爾斯預計在30日進行實戰投打練習（Live BP）、投30球，等這次投完後再安排後續調整，「看是要繼續實戰還是要去二軍出賽調整，最快也要2周後才能到一軍。」
另名新洋投山普森則是在昨天抵台，30日可展開自主健康管理，8月3日可與球隊會合。雖然現在手握5名洋投，但餅總仍有擔憂，主要是布雷克近期身體狀況並不理想。
林岳平說：「其實他（布雷克）的身體狀況沒有那麼到位，怕一直比賽下去對身體是有負擔且吃力，會再進一步做協調，是不是讓他先下來休息，給他一點時間調整。」至於919的洋投評估，餅總表示，會等所有的投手都已經調整好再做決定。
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