彭暄貽／台北報導 （南亞聚酯纖維發展聚焦在寶特瓶回收、織物回收、材質單一化及原著色絲產品開發等四大方向，並創立「SAYA」再生回絲品牌。圖／彭暄貽） 南亞(1303)董事長吳嘉昭表示，2007年投入回收、再生使用後的寶特瓶等聚酯製品，藉由先進的聚酯回收技術，較傳統石化製約減少72％碳排放量，回收後更有90％用於生產技術難度較高且高附加值的長纖絲；包括愛迪達、NiKe等國際大廠都是合作夥伴。南亞2020、2021年合計回收約146億支寶特瓶，降低32萬噸碳排放量，相當809座大安森林公園全年吸碳量。現正透過寶特瓶回收、織物回收、材質單一化及原著色絲產品開發等四方向，全面擴大聚酯纖維回收應用商機耕耘。為此，南亞斥資逾12億元，相繼於台灣、中國、越南、美國、泰國及菲律賓等地建置聚酯回收產線；去年回收年產能約22萬噸，預估明年回收年產能倍增至42萬噸，相對聚酯總年產220萬噸估算，回收產能佔比從一成提升至近兩成水準。 吳嘉昭指出，全球PET產量中，約三成生產寶特瓶，其餘多數以紡織品為主。經統計，廢棄服飾更有85％採掩埋或焚化處理；因此除使用回收寶特瓶生產聚酯粒，南亞著手開發織物回收技術，與品牌領導廠商合作，回收其供應鏈庫存布料、裁切邊角料及消費後舊衣，達成紡織產業循環經濟。近期更攜手台灣戶外運動知名品牌「歐都納」，結合理念相同之舊衣回收商、布廠及設計業者，共同建立國內第一條循環紡織示範供應鏈。 為擴大回收範圍及便利性，設計開發材質單一化產品為未來趨勢，南亞已推動多項開發案，例如拉鍊、鈕扣等服飾配件並不是PET材質，舊衣回收後須人工進行清除，開發改質的聚酯粒來取代，整件衣服為單一PET材質，讓回收更便利。另，目前百葉窗及羅馬簾多由鋁片、PVC、ABS等不同材質的零組件及布面組成，南亞與國內窗簾大廠合作，以改質PET取代其他不利回收之材質，生產全聚酯材質窗簾，方便後續回收再生。吳嘉昭說，南亞為國內原著色絲最大生產廠商，開發新式原液染色技術並取得專利，纖維抽絲階段即添加染料，省去後段傳統浴染程序，節省97％用水，達成近乎無水染色訴求，並可提供千種以上色系，達到色域廣、色牢度佳、日照水洗皆不易褪色等優勢。