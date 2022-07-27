證交所27日表示，泰福-KY（6541）重要子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.於加拿大時間111年7月19日接獲加拿大衛生部（HealthCanada）批准生物相似藥TX01（Neupogen Biosimilar）之藥品經營許可證乙案，經查符合臺灣證券交易所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第51款情事，惟泰福-KY延遲輸入重大訊息，已違反前述處理程序之規定，故處以5萬元違約金。