證交所27日表示，泰福-KY（6541）重要子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.於加拿大時間111年7月19日接獲加拿大衛生部（HealthCanada）批准生物相似藥TX01（Neupogen Biosimilar）之藥品經營許可證乙案，經查符合臺灣證券交易所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第51款情事，惟泰福-KY延遲輸入重大訊息，已違反前述處理程序之規定，故處以5萬元違約金。
證交所27日表示，泰福-KY（6541）重要子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.於加拿大時間111年7月19日接獲加拿大衛生部（HealthCanada）批准生物相似藥TX01（Neupogen Biosimilar）之藥品經營許可證乙案，經查符合臺灣證券交易所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第51款情事，惟泰福-KY延遲輸入重大訊息，已違反前述處理程序之規定，故處以5萬元違約金。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。