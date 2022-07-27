高雄第104次都市計畫委員會，27日審議通過「左營高鐵科技之心」、以及捷運黃線Y15站聯合開發等變更案，其中，高雄左營高鐵站周邊國有土地再開發利用的「左營高鐵科技之心」2塊基地，將引入民間資源，以公辦都市更新開發，強化與周邊產業連結，形塑商業辦公生活核心。

高雄副市長林欽榮27日表示，高市府因應半導體產業S廊帶計畫，台積電進駐原中油高煉廠後，衍生相關企業員工商辦會展、交通轉運等服務性設施需求，以「左營高鐵科技之心」為發展定位，辦理高雄左營高鐵站周邊國有土地再開發利用，引入民間資源以公辦都市更新開發，強化與周邊產業連結，形塑商業辦公生活核心。

高雄都發局長吳文彥表示，高市府運用左營高鐵站交通樞紐優勢，經高市府與財政部國產署、國防部政戰局及交通部鐵道局等國有土地管理機關，多次磋商協調，將位於高鐵站西側轉運專用區及廣場(兼供停車場)用地，面積合計約2.4公頃土地，變更為商業區，並預計明年以公辦都市更新方式辦理招商開發，引入民間資金投資，朝高鐵、台鐵及捷運三鐵共構之大眾運輸導向發展，向北串聯S形產業廊帶，向南延續市區商業發展。

至於高雄捷運黃線Y15站聯合開發，林欽榮指出，捷運黃線路線總長約22.91公里，設置23座車站，預計117年完工通車，擴大高雄市都會區捷運路網服務範圍；其中Y15站位於亞洲新灣區，鄰近高雄港埠旅運中心、高雄展覽館、新光公園等重要設施，為捷運輕軌及黃線的交匯處，具捷運聯合開發之潛力。

高市府為了加速Y15站周邊土地開發利用，依據大眾捷運法相關規定辦理土地開發，將停車場用地變更為特定經貿核心專用區，並將原有227席停車空間納入未來建築規劃，及留設15公尺綠地用地，作為輕軌路廊及行人通行。開發後可提供周邊轉乘、餐飲、商業發展及輕軌路廊等服務機能，挹注捷運建設經費，提升軌道運輸效益。