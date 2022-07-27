藍葦華在八點檔《黃金歲月》飾演「總裁之子Marco」，心儀「身心科醫師沈心妍」廖苡喬，兩人組成的「耀妍CP」深受觀眾喜愛。（圖／民視提供）

金鐘視帝藍葦華近期演出民視8點檔「黃金歲月」，劇中的他扮演腹黑集團長子張耀宗（Marco）。此次演出一轉過去親切、笑料百出的角色，讓許多觀眾眼睛為之一亮。

回憶起第一天進劇組時，他笑說，那一天是「Marco」的第一場棚內戲，必須要開門進去自我介紹，但由於他太緊張，居然叫自己Mike，結果就NG，接著第二次又叫成Mark，連續叫錯名字三次的誇張情況也讓現場笑成一片，並直呼：「怎麼會叫錯自己的名字？」

睽違兩年，再度回歸八點檔的藍葦華，以精湛的演技，將角色個性的每個變化詮釋得淋漓盡致，讓觀眾看到視帝的堅強實力。不少觀眾紛紛留言表示：「藍葦華不愧是金鐘常客！演技實在太好了！。」、「演的很讚。」、「影帝演技一絕！」

但拍攝過多部八點檔的藍葦華，也坦言自己其實是NG王，他笑說，因為八點檔每天都會播出，且時間是兩個半小時，因此每天去到攝影棚拿到劇本後，必須要快速消化故事內容。而他自己會更改台詞，但每次卻總是忘記自己改的台詞，讓現場的工作人員及演員笑說：「自己改台詞還背不起來。」

回望起這段近四個月的拍戲時光中最印象深刻的部分，他表示，有一場戲是Marco恐慌症發作出現幻覺，那時跟自己談戀愛的廖苡喬，對自己說：「Marco，以後你的路就自己走，我無法陪你，前面有光就自己走。」當時這段話一說出，讓藍葦華止不住淚水。回憶起當初的那段戲，他思索了一下表示，那一刻自己就似乎與角色本身產生連結，開始感受角色本身的情緒。

「黃金歲月」中Marco黑化的過程，讓藍葦華一度遭受到網友的抨擊，但藍葦華總是保持著較冷靜的態度，反而是老婆會心疼自己，認為網友太過分，但他會跟老婆說：「言論自由就這樣，看看就好，不要在乎。」雖然他保持著看看就好的態度，但藍葦華也不免提醒觀眾，入戲可以，但盡量不要攻擊演員本身。

近期劇情中，Marco反省自己曾經做過的壞事，扭轉自己「負心漢」的罪名，努力與每個自己傷害過的人和解，不料卻因意外摔出遊艇外，最後落海失蹤。讓不少喜歡藍葦華的觀眾直呼：「不自覺流下淚水，請還我耀宗。」、「天啊Marco你不可以死。」甚至敲碗Marco回歸，但藍葦華對此表示「會再拍其他戲，不用擔心」。也讓網友更加期待金鐘視帝未來精彩的表現。