號稱突破華劇尺度天花板的《妮波自由式》殺青，主角張書豪、、陸夏、林思宇、莊凱勛出席今天的記者會，介紹斥資700萬打造的酒吧主場景。（紅杉娛樂提供）

「宇宙」林思宇在劇中有許多令人臉紅心跳的床戲。（王思穎攝）

張書豪稱自己的角色是「深櫃」。（王思穎攝）

都會愛情喜劇《妮波自由式／THE NIPPLE TALK》，主演莊凱勛、「宇宙」林思宇、張書豪、陸夏今在劇中耗資700萬打造的AS BISTRO酒吧舉辦殺青記者會。莊凱勛大尺度披上華麗貂皮外套，赤裸上身只穿丹寧極短熱褲，頂著煙燻妝，腳踩高跟長靴，扮相相當「妖嬌」，一舉一動散發女人味。

莊凱勛在劇中飾演情慾黑洞、熱愛變裝的酒吧老闆「MAMA」，坦言為了角色，從開拍至今共瘦了9公斤，也不怕被和演過媽媽桑的吳慷仁比較，「他的表演很精彩，大家不管看到他的還是我的，都是百花齊鳴。 」身高176的他為戲瘦到69.1公斤，即使離角色設定目標還差1公斤，但身形已經非常單薄，另也沒有做任何的除毛療程，笑說：「毛髮是身外之物，不在乎。」還透露劇中有雙高18公分的粉色高跟鞋，令大家相當期待。

莊凱勛分享拍戲某天太想家人，就頂著煙燻妝，和兒子、老婆視訊，頭5分鐘兒子反應冷淡，有時低頭不語，最後默默地轉過頭問媽媽：「為什麼爸爸今天長得不像爸爸？」張書豪還爆料，莊凱勛非常沈浸在角色中，常常自己加戲，在片場看到臨演就抓來親，或是直接「騎上去」，莊凱勛再度以高8度語調說：「他們給我很多福利，我有很多小鮮肉。」

張書豪在劇中是網紅經紀人，觀眾可從他的視角看到男同志的愛情觀，張書豪表示親情戲是最難忘，也是壓力最大的一場戲，甚至有股使命感，希望家長在看這場戲時能夠理解子女的感受，雖然不是第一次挑戰男同志角色，但張書豪對「小志」這個角色投注大量情感，對於同性或是開放性關係，他表示不但能理解也認同，因為愛本來就有不同樣貌，都要予以尊重，「即使遍體鱗傷，小志依舊勇敢地相信愛情，這是最令我感動的。」

「宇宙」林思宇在劇中角色Pony，白天是潮流雜誌編輯、晚上在Podcast討論性愛話題，在戲裡有多場令人臉紅心跳的床戲，「跟家人說會露背與鎖骨，但沒交代有『動作』，我都是走先斬後奏路線，到時候先不要一起看。」她也特地為戲瘦身6公斤，看到久違的4字頭體重。另外一個成就解鎖是學會黏Nu Bra，瞬間升級的上圍，讓她自誇「堅挺不拔」，目前應該是「大b小c」，讓飾演她gay蜜的張書豪都不敢直視。

陸夏在劇中是追逐名人八卦的網路記者，私下的女女戀也很精彩，為了讓自己維持在狀態內，她刻意與家人保持距離，講話也壓低聲線，導演曾說她睜大眼睛時太可愛，容易讓人出戲，所以笑說殺青後最想做的一件事就是換上蕾絲洋裝、張著大眼睛裝可愛，做最女性化的打扮。而她散發的日系清新氣質，讓莊凱勛的老婆小安秒為鐵粉，連夫妻倆講電話，第一個關心的也是陸夏，讓莊凱勛有些吃味。