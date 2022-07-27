36歲韓國男星崔振赫曾演出《繼承者們》、《皇后的品格》等人氣韓劇，而他在10年前其實是靠《我的女兒是花兒》打開知名度，在婆媽觀眾間獲得超人氣，崔振赫說，拍這部戲時，阿姨們開始認出我是誰，讓我感受到人氣上升，也因拍攝此劇時，崔振赫也與孫恩書因戲結緣，可惜最後交往9個月便無疾而終。

劇中，崔振赫飾演在原生家庭中不討喜的長子尚赫，後來才發現與父親是沒有血緣關係的秘密，看到爸爸只對身為親生兒子的弟弟噓寒問暖，自己只能接受父親的撲克臉，就備感孤獨。而後弟弟又因為他的關係意外發生車禍，更加深他與父親的隔閡，直到遇見陳世妍飾演的花兒，開朗樂觀的花兒逐漸打開他陰暗的心。

崔振赫（右）與陳世妍在《我的女兒是花兒》中有精采對手戲。（緯來戲劇台提供）

最近，崔振赫拍攝夏日海報，透露自己都是打高爾夫球來紓壓，直呼「心情複雜時，沒有比打高爾夫球更好的運動了」，透露自己最喜歡去遍布草地的高爾夫球場，自然而然的療癒身心，接著表示，自己與「尚赫」的相似度大約有88％，也是那種隨著遇見誰就會變開朗、變沉默的類型，所以遇見對的朋友很重要。

崔振赫因該劇人氣直升，拍戲時，還有許多粉絲在一旁等著他簽名。他自曝，還沒拍《我的女兒是花兒》時在外頭拍戲，總是被當空氣一樣，人們總是直接經過，看到有阿姨粉絲為了拿簽名駐足守候讓他很感動，總是不由自主地走向她們，並表示看到阿姨粉絲就會想起自己的媽媽，所以喜歡和她們合照，看到她們開心的樣子，自己也跟著開心起來。

《我的女兒是花兒》每週一至週五晚間8至10點在緯來戲劇台連播2小時。