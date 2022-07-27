彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

「就愛竹塘米環鄉馬拉松」，並特別邀請「台灣戰神」朱木炎代言，分享戰場告捷的祕密武器。（吳敏菁攝）

竹塘鄉鄰近濁水溪，得天獨厚，栽植優質竹塘米，是全國稻米品質競賽的常勝軍，有10連霸光榮的紀錄，市場更是供不應求。竹塘鄉農會為慶祝100歲生日，舉辦「就愛竹塘米環鄉馬拉松」，並特別邀請「台灣戰神」朱木炎代言，一起用雙腳來替驗竹塘之美。

彰化縣長王惠美表示，竹塘鄉不僅連續十年稻米比賽都獲獎。農會也協助推動閱讀和食農教育，今年榮獲教育部2022年閱讀磐石獎、輔導青農入選農委會百大青農團隊組、榮獲農委會全國十大綠色照顧潛力獎，輔導鄉內菇類產銷班獲德全國十大產銷班，是「獎」不完的優質農會。

農改場副場長洪梅珠說，竹塘鄉是全國稻米品質競賽的常勝軍，改良場會繼續支持竹塘農會，讓竹塘米的品質再提升，也期望藉由大家的雙腳，更認識竹塘鄉。

奧運金牌朱木炎說，父親是竹塘人，竹塘鄉充滿兒時的回憶，竹塘米更是最愛，每次出賽前，父母親總是愛心寄來好吃竹塘母，一吃了特別Ｑ香米飯，就精力百倍，渾身來勁，是告捷的秘密武器。這次受邀代言馬拉松也用雙腳再次認識竹塘，過去散步、踩騎腳踏車、騎車等，用各種交通工具深入家鄉各地，這次親踩著土地，感受土地的脈動，感受特別深刻。

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，這次馬拉松賽事也是農會界的創舉，參賽分成3組，有半馬組22.8公里、健跑組9.6公里和休閒健走組4.8公里，適合各年齡層，可享受滿滿田園風光和乾淨的空氣品質。

馬拉松最後一哩路則轉入竹塘老街，有保存良好的日本時期巴洛克式建築，除了可以獲得豐盛的賽事紀念品與創會百周年紀念金幣組，還可來趟輕旅行，參觀樹齡達400年的全台第一榕樹王「九龍大榕公」。