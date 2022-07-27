台大今天審查前新竹市長林智堅論文抄襲案，綠營仍要求台大學術倫理審定委員會召集人蘇宏達迴避，林智堅競辦也呼籲「國民黨停止將政治髒手伸向校園及公務機關」。國民黨文傳會副主委林家興揶揄，林智堅競辦要求「很翁達瑞」。

林家興認為，林智堅不出席台大審查委員會，反要綠委和律師「未審先判」潑審查委員會髒水，公開要求台大社科院學倫會更換召集人，為可能的不利結果「打預防針」，這才是堂而皇之地將政治黑手伸入校園。

林家興表示，事涉政治人物學術倫理與誠信，社會無分藍綠均高度關注林智堅論文抄襲疑雲，但前天開記者會用政治力打壓校園學術自由的正是民進黨的立委與御用律師，林智堅競辦先回頭看看自己人的不當作為，再審慎思考對外發言。

林家興說，請林智堅競辦在憑空抹黑他人以前，先回頭看看自己人的不當作為，再審慎思考對外發言精確度，不要讓台灣的公共輿論水平降到如「翁達瑞」一般的低落。

林家興質疑，林智堅若是行得正、坐得直，認為論文沒抄襲學長余正煌論文，為何不敢和余一樣出席台大學術倫理委員會說明、直球對決？承認寫錯字，應比承認論文抄襲來得簡單才是。