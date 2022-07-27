台中市長盧秀燕日前因跑行程，微血管破裂導致腳腫，被醫生「命令」必須好好休息幾天，但她放不下市政，隔天又回辦公室上班，今（27）日腿傷復發，緊急送醫開刀。手術結束後，盧秀燕也在臉書PO出「術後照」喊話，「市民的溫暖，一直是秀燕最大的動力，真的想立刻起身，回到市府」。

盧秀燕今腿傷復發，緊急送醫開刀，在臉書PO出「術後照」。（取自盧秀燕臉書）

盧秀燕在臉書表示，醫生已經把她腿部髖關節的血塊清出，手術時間有點長，下午近3點開始到晚間6點多。盧秀燕表示，自己身體目前還好，只是有點累，術後她會努力加速復原；醫生也囑咐需要留院觀察，因為要確認術後情況，因此盧秀燕也向市民請假兩天，「真的不好意思，希望下周可以盡快回到市府開工。市民的溫暖，一直是秀燕最大的動力，我有看到大家留言，真的想立刻起身，回到市府，繼續為你我打拼」。

台中市議會預定28日召開定期會，期程排定盧秀燕將於29日進行施政報告，盧秀燕表示將向議會請假，強調她一向重視議會的質詢，原本要進市議會備詢，過去開刀完的復原期間，她也曾杵著拐杖都要走進去，因為想向議會、議員、市民朋友，清楚說明市政推動的方向與成果。但如今身體狀況的確不允許，因此盧秀燕也向議會請假，同時感謝議會同仁對突發狀況的體諒與包容。更為市民及自己加油，期許「很快會跟大家見面」。

盧秀燕日前因跌倒受傷未及時處理，導致微血管破裂、右腳腫脹，本月21日起請假2天，當時她貼出雙腿照片，右小腿比左小腿腫脹許多，24日才恢復公開行程，但昨(26日)晚間又因腿傷復發，臨時取消今天的公開行程並到醫院檢查，緊急進行手術清除血塊。