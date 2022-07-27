不讓馬斯克的「星鏈」（Starlink）專美於前，集結英、法、印、陸勢力的Eutelsat及OneWeb即將宣告合併，加速打造歐洲自有之低軌道衛星網路。第一金太空衛星ETF基金經理人牟宗堯表示，觀察各個新創產業一旦掀起併購熱潮，通常會推升相關公司之股價與市值，並助漲產業指數。以Solactive太空與衛星指數為例，上周在傳出併購消息後，單周大漲3.54％，近月則上漲4.05％。

牟宗堯表示，截至目前為止，全球約有六家衛星網路服務，包括馬斯克的Starlink、貝佐斯的Kuiper、Boeing、加拿大的Lightspeed、英國的OneWeb以及法國的Eutelsat；由於星鏈的佈建速度超乎預期，衛星通訊服務網已遍及全球，遠將競爭對手拋諸腦後，為鞏固太空主權，英法兩國決定使出合併絕招，以期在這場太空競賽中後發先至。

牟宗堯指出，太空衛星的技術含金量非常高，需要巨額的資金與充足的人才支撐，Eutelsat及OneWeb若順利合併，成為全球規模第二大的衛星營運商，同時掀起產業的整併潮，進一步推升相關公司的股價及市值，有助產業的正向循環發展。

另外，7月初美國聯邦通訊委員會（FCC）批准SpaceX旗下Starlink衛星連網服務，可用於飛機、船隻、車輛等交通載具使用，意味著未來衛星連網服務將不限於企業或個人之定點服務，創造了衛星通訊隨處可用的行動應用場景，同步點燃了新商機、新市場，此舉將吸引數更多企業進軍此一領域。