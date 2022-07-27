民進黨桃園市長參選人林智堅論文門持續延燒，關鍵證人余正煌沉寂3周，27日首度發聲澄清無抄襲，桃園市議員參選人凌濤諷刺林智堅前3周以各種方式明示余正煌抄襲，如今被狠狠打臉，直指林智堅、陳明通不敢出席台大論文審查會議，顯然是心虛，除點名陳應該請辭，也正告林智堅辦公室應停止將政治髒手伸向校園及公務機關，呼籲林智堅跟陳明通都要出席學倫會助台大釐清真相。

凌濤說，林智堅還有諸多關鍵都未說清楚講明白，喊話林智堅要公布與陳明通Email的兩個附件原始檔，包括「林智堅 - 2016 -三人...(166KB)」及「林智堅 - 2016 - 三人...（522KB）」，以釐清到底他給了余正煌哪些資料(2016／2／1)，而哪些又是余正煌寫的(2016／7／19)，後來林涉抄襲(2017／1／13)。

凌濤說，兩本論文就是高度相似，無論是林抄余、余抄林，分別擔任指導教授和口試委員的陳明通都大有問題，必須請辭教職、對社會道歉，並接受台大校方調查。

凌濤也提到，林智堅24日記者會回應為何錯字都一樣，曾強調自己只是「善意的資料提供者」，暗諷和指控余正煌抄襲，結果27日林智堅的發言人卻說「未指責任何人抄襲」，「這簡直是自我打臉，汙辱全國人民的智慧！」

凌濤說，林智堅、陳明通不敢出席台大論文審查會議，顯然是心虛，連自己的論文都無法辯護，他也正告林智堅辦公室，停止將政治髒手伸向校園及公務機關，林智堅跟陳明通也應出席學倫會，讓台大釐清真相。