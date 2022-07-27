成人片導演圤智雨因幫鄧佳華拍《華根初上》走紅，近日更高調舉辦大型素人男優海選，吸引超過500人報名，只要獲得冠軍就有機會和「台灣最美女優」孟若雨拍片做運動，最終篩選50多位男性入選決賽，經決賽評選出的海選冠軍，竟是位貌似宅男的21歲男性，不過自看過他一段空幹片後，無人不對他服氣。

近日導演圤智雨的素人男優海選進入決賽，有幸入圍的50位男性有18位到場比拚，若想成功連結孟若雨本人，得突破海選三大考驗「自我介紹+性經驗問答」、「香蕉尺度測量」、「十秒空幹測驗」，且只能穿著內褲參賽。最後選出男優冠軍由21歲火鍋店員工「阿碩」奪下，卻被質疑「有點矮」、「看起來好宅」。

阿碩27秒空幹片韻律感十足，像極了昔日的亞洲舞王羅志祥。(圖/圤智雨 FB)

圤智雨宣布素人男優第一是阿碩(左)體格超好，第二名是饅頭(右)清秀自信。(圖/圤智雨 FB)

對此，導演圤智雨在FB說明：「為什麼冠軍是冠軍？很多人問我爲什麼男優海選的冠軍會是一個衣服穿起來像宅男的學生，我的答案是，你看他脫衣後的這段影片，我跟小哥哥艾理都練不出這樣的漢草(體格)，然後我有點想培育旁邊的胖弟弟當男優」，接著公開阿碩跳「空幹舞」的27秒影片，擺動下半身秀出他具備拍攝成人片的腰力潛質。

這段空幹片一出立刻引起熱議，「很敢秀自己！就贏過很多人了」、「參賽者都很勇敢，比嘴上說要當男優的人強多了」、「果然人不可貌向，得冠軍是有理由的，放得開，身材又好」，另外也有人注意到影片另一位參賽者，「右邊應該也有他的市場挺可愛的」、「這個胖弟是在台上做復健嗎？」、「阿弟的勇氣更可貴」。