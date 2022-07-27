桃園市積極推動YouBike，目前每月平均使用80萬次，通行方便讓民眾紛紛要求設站，民代們也不時請託，桃園市長鄭文燦27日市政會議坦言還有發展空間，但預算不足導致許多提案無法推動，宣布將再編列2000萬，「做多少算多少」，也歡迎企業捐贈，並給予命名權，再持續擴充增設。

桃園市交通局自2016年1月起和微笑單車YouBike簽約，建置公共自行車租賃系統，第一期以大眾運輸場站、轉乘及通勤節點為主，建置186站，2018年3月起擴大建置第二期，串聯活動節點、平衡區域發展，將自行車道、高使用場站、公共工程使用、休憩節點等納入考量，截至今年6月已啟用390站，提供1萬30輛YouBike。

鄭文燦說，桃園公共自行車受到市民熱烈支持，至今累計突破5700萬人次使用，平均月使用量約80萬次，以學生族群最多，為提高轉乘成效，也提供前30分鐘免費騎乘優惠，他也宣布再投入2000萬經費，持續擴充建置公共自行車租賃系統，讓市民使用更方便。

交通局指出，目前已建置完成407站，2000萬約可再增加10站，拚年底前啟用，另也透過提供場站命名權，鼓勵企業捐贈，目前已受理18件捐贈案，像是國泰人壽就在青埔華泰名品城建置2處YouBike場站，捐贈給市府，方便購物民眾使用，市府會持續媒合，提高企業捐站比例。

因應今年11月17日和YouBike簽約期滿，也將於8月先上網招標1年營運約，讓YouBike1.0持續到明年11月30日，避免發生如彰化等地的轉換期中斷服務問題，交通局也會持續評估，預計年底重新招標新的營運商。