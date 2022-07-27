爆笑療癒古裝劇《朝鮮精神科醫師劉世豐》由金旻載、金香起、金相慶主演，改編自2016年韓國故事徵集大賽優秀獎同名小說，描述朝鮮王朝時期，曾紅極一時的內醫院醫師劉世豐（金旻載 飾），被捲入不明宮廷陰謀後遭到驅趕，來到了怪異卻又美麗的桂樹村，與村中的怪醫季知韓（金相慶 飾）以及八面玲瓏的寡婦徐恩雨（金香起 飾）相遇後成為真正「心醫」的故事。

劇組於今（27日）舉辦新戲記者會，除了盛大宣布即將開播，也確定本劇將以「季」為單位製作，導演朴元國對此解釋：「朝鮮時代肯定有很多心懷傷痛的人，因爲劇中都會是為新患者治癒心痛的章節故事，所以我認爲比較適合製作成一季一季的形式」，並且想向觀眾傳達「不是你的錯」的寓意，不論目前正在經歷何種痛苦、艱難，都不是自己的錯，希望大家都能克服過去。

童星出身的金香起這次將飾演善於觀察、推理人心理變化的寡婦「徐恩雨」，她透露一開始讀劇本時覺得故事非常有趣，腦海中會像童話般自動描繪出畫面，因此很高興能一起參與這樣的作品」。對於角色，金香起則表示「徐恩雨」在說話或觀察他人內心時，感覺就是個近乎完美的人物，但自己希望能讓角色看起來不那麼完美，所以盡力呈現出她也有呆萌的一面。當被問到會用哪一句話來形容這次的搭檔金旻載時，金香起則嬌羞說出「靈魂伴侶」，讓人不禁期待2人是否也會有感情線的發展。

金旻載「升格」成天才內醫院醫師，他形容這個角色是「在內醫院位居首席針灸師，是個擁有卓越實力和端正價值觀的有道德之人，也是我理想中的醫員形象」。預告中有他手捻銀針準備下針的特寫鏡頭，是否有因此特別保養手部肌膚亦是關注點之一，金旻載對此回答：「雖然有為戲努力學習、練習針灸，但並未特別花心思保養手」。而當被問到會用哪一句話來形容這次的搭檔金香起時，金旻載的答覆則是「北極星」，並解釋道：「我們都是彼此的北極星，會在對方迷失時為其指引方向」。

出道已24年的金相慶飾演桂樹村怪醫「季知韓」，他聊到角色時語出驚人地說：「一開始有點不高興，我主要都是演『王』的角色，以前還演過兩次世宗大王，這次要我演『中人』階級好像有點被瞧不起」，但他隨即表明是在開玩笑，認真回答自己不喜歡演擺架子裝帥、片面的角色，這次飾演的怪醫表面上很會罵人、喝酒，看起來乖僻、古怪，但其實是個像洋蔥般藏有很多故事、層次的人物，希望觀眾能帶著好奇心一起看到最後。

對於金旻載、金香起、金相慶3位主演的合作默契，導演朴元國則打趣地說：「形容成『拌飯』就太老套了，所以我思考了一下，感覺他們就像『章魚、肥腸、蝦』，各自都有各自的魅力，加在一起相得益彰」。《朝鮮精神科醫師劉世豐》8月2日起，每週二、三在friDay影音獨家更新。