民進黨桃園市長參選人林智堅近日兩頭燒，論文和新竹棒球場風波雙雙重創名聲，林智堅方更不斷施壓台大，其委任律師黃帝穎甚至要求召集人社蘇宏達教授迴避審定會，還在臉書製圖說明林和李眉蓁論文案不同之處，然而網友看到後卻全笑翻，直呼根本請鬼達藥單。

黃帝穎在臉書製圖，PO出一張表格，強調林智堅與李眉蓁論文案根本不同，他表示，證據方面林智堅有公證書，人證也有指導教授的背書，結論就是沒有抄襲。反觀李眉蓁證據、人證都沒有，最後也證實抄襲，兩人案子完全不同。

黃帝穎在臉書PO出自製圖表護航林智堅，並稱與李眉蓁根本不同，卻被許多網友打臉。(圖／黃帝穎臉書)

但網友看到圖表後大酸：「這表格也太寒酸了吧，我以為是小學生做的」、「這圖卡不行啊，學一下黨是怎麼做的吧」、「還真的不一樣，因為李眉蓁至少很快就認錯」、「精美製圖看多了，這個表看了有點不習慣」、「這真的是律師嗎...」、「笑死，用一堆專業術語坑不懂的人」、「根本法界翁達瑞」、「公證又不會認證是不是原創」。

更有人打臉，表示公證書就只是公證人把當事人說的話記錄下來，說的對不對公證人根本沒辦法證明。拿一個沒有效力的公證書當物證，然後說陳明通是人證，做出一個沒有抄襲的結論，一些不懂的人就被唬的一愣一愣，簡直是大開眼界。