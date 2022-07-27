綠島日前發生2派人馬酒後發生口角衝突，一言不合動手，有男子遭2、3人架住後暴打，也有人拿球棒揮舞打人，現場還有1名員警在場試圖維持秩序，喊說「離開！都給我離開」但根本沒用，甚至有人怒嗆員警，最後員警只能眼睜睜看著場面失控，一票人不歡而散，影片在網路曝光。
臉書「記者爆料網」曝光事發影片，一群打著赤膊的男子疑似酒過三巡後發生口角衝突，雙方互飆髒話後衝上前暴打，有人被球棒打到摔在地上，旁邊還不時穿出女子尖叫聲，而警方也到場不斷吼「離開！都給我離開」但一票人仍不停手，甚至對員警大小聲，拍攝影片的女子則勸其他人把孩子帶離現場。
影片中，打赤膊穿海灘褲的兩方人馬，站在馬路上對峙叫囂，1名員警站在人群中苦勸，無奈雙方人馬氣勢洶洶，一行人當著員警面前大打出手，1名穿著白色海灘褲的男子遭兩三人圍毆、跌坐在地；另1名中年男子則持棍棒追打其他人，但現場只有一名員警，無力阻止，只能眼睜睜看著場面失控。
最後一票人被警方驅離，幾乎全數未戴安全帽地騎車離開，拍攝者將影片分享在社群平台引起討論。
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