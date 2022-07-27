愛金卡公司宣布即將推出全新造型icash2.0，過去每次新卡推出總是造成轟動，民眾直呼可愛搶著購買收藏，而這次愛金卡公司即將推出超懷舊懷舊造型icash2.0：「大同復古電風扇icash2.0」。

愛金卡公司與大同公司自從合作推出「大同電鍋icash2.0」及「大同寶寶icash2.0」以來，市場上掀起一陣陣狂熱的收藏旋風，不但造成熱門話題討論，一卡難求的盛況更是壯觀。

本次再度攜手合作，推出全新「大同復古電風扇icash2.0」，預計這款最具特色及時代風華的限量icash2.0將再度成為消費者搶買秒殺的新寵，線上線下通路也卯足全力備戰，包含7-ELEVEN門市、OPEN POINT APP、博客來以及7-ELEVEN線上購物中心，皆提供民眾搶購收藏。

大同元祖電風扇於1949年推出，當時一台電扇可換到一兩黃金，在家電市場只有舶來品的年代裡，大同元祖電風扇是本土第一台手工自製的家電，也是早期的時尚嫁妝，家庭現代化的代表，而今亦是文藝青年、個性小店的最愛。時至今日大同元祖電風扇的手工製作工藝及鐵製機身與扇葉依然保存，成為當今最具傳統的特色家電，風量大而清涼。「大同復古電風扇icash2.0」外觀依元祖電風扇本體等比例縮小，還原元祖電風扇金屬實在的質感，不禁令人想起童年時阿嬤家的懷舊時光。

「大同復古電風扇icash2.0」首波販售將於8/2 11：00am於OPEN POINT APP開放預購，搭配「大同14吋DC變頻元祖電扇(綠色)」及「大同USB元祖小電扇(綠色)」套組預購，讓粉絲一次買齊；而「大同復古電風扇icash2.0」單獨販售時間，將於8/9起於7-ELEVEN門市及8/10於網購平台販售，復古懷舊小物的首選，粉絲們千萬不能錯過。