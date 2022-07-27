《民雄鬼屋》首映會，左起宥凱、麥語彤、導演劉邦耀、楊謹華、沛小嵐、劉韋辰、監製劉楓棋、編劇張哲鳴。（采昌、馬棋朵提供）

鬼片《民雄鬼屋》周五（29日）上映，主演楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、宥凱和導演劉邦耀、監製劉楓棋、編劇張哲鳴盛裝出席，參與「民雄鬼屋入厝儀式」，帶著象徵入厝大吉的好彩頭蘿蔔，預祝票房破億，「直播小霸王」宥凱也霸氣表示如果票房破億就在直播抽獎送200件商品。楊謹華也催票請影迷務必支持：「劇情每個環節都扣得很好，有嚇人也有溫情，不管是熱戀中的男女或是已婚的家庭都很適合！」沛小嵐更是緊抱著電影聯名推出的媽祖抱枕說：「看完闔家平安！」

楊謹華這次在片中「拋頭顱、灑熱血」，不只被砍頭，還慘遭道士的兒子宥凱強暴，她回想起該場戲坦言：「非常不舒服！只想逃離拍攝現場。」她表示雖然只是戲劇，「但面對這麼可怕的攻擊，心理還是受創。」宥凱則帶著愧疚語氣表示拍攝前1天超緊張，「但到現場完全放開，進入片中角色，也很聽片中爸爸（夏靖庭）的話，沒有太多預設立場，就全力的做出來，當下我也不怕別人會怎麼看我。」楊謹華表示過去比較少這種被暴力對待的情節，反覆拍了10多次，「我的手腳全被綁住，無力反抗。」加上場景設定在八卦陣中，還放了牛頭馬面、金童玉女等雕像，「喊卡之後一個人坐在那邊有很多感觸，心中有些怒火。」她感慨：「身為女人，這只是拍戲模擬的狀態，就有些感同身受，我只能自己冷靜，趕快向旁邊的人把情緒消化掉。」

沛小嵐則是對竹林戲印象深刻，不只場景畫面駭人，拍攝時間還超過深夜12點，沛小嵐回想當時甚至「身體濕濕的」，身心都不太舒服。被問之後還要接鬼片嗎？她說：「演員就是這樣子，之前接戲都要我老公同意，現在我就求神明。」但她有特別報告已逝的老公馬如龍要拍鬼片。楊謹華也透露，這次對戲最多的角色不是「媽媽」沛小嵐和「女兒」麥語彤，反而是飾演女兒學長「阿智」的影壇新人劉韋辰。劉韋辰在片中飾演能夠看到鬼魅的通靈少年，他表示對角色的第一印象是「鬼片裡的緩效藥」，「在緊張的時刻反而會出現幽默的詮釋。」他也自詡為「台版康斯坦汀」，「只是比起康斯坦汀，阿智的性格比較耿直單純！」楊謹華稱讚此次合作可以感受到劉韋辰的認真和潛力，「拍攝時我常被他散發出來的男子氣概給震到，這大男生還滿man的！」還開玩笑說：「遇鬼的路途上，有他在就一點也不孤單。」

劉韋辰在片中為了救出彤彤深入《民雄鬼屋》，談到2人合作，他忍不住說：「彤彤很難被融化，我試著現場各種尬聊，直到最後游泳那場戲，兩人才真的聊天。」劇組也直接問彤彤：「韋辰是你的菜嗎？」沒想到彤彤直率回應：「我喜歡許光漢。」劉韋辰幽默回應：「我只好說：『對不起！預算不夠只能請到我。』」自嘲自己對彤彤來說是怪叔叔。由於電影分級是輔15，15歲的彤彤剛好可以看片，她表示同學也會進戲院力挺，大家還很羨慕她可以和楊謹華合作，希望能看到女神本人。