素有「韓國瑪丹娜」、「韓流女王」之稱的53歲韓星嚴正化(엄정화)，早期以歌手起家，近年則多接演影視作品，在演藝圈擁有一席之地，兩年前推出全新單曲《Hop in》並公開單曲MV，MV中嚴正化以火辣造型揭開序幕，大秀凹凸有致的好身材，引起網友熱烈討論，近期她接受雜誌邀約拍攝一組時尚大片，漁網裝非常火辣。

嚴正化日前接受南韓版時尚雜誌《BAZAAR》的邀約，照片中她穿著黑色內衣褲，外搭一件皮夾克，頭髮被風吹起，看起來很有個性，體態仍然保持得很好，她給這組照片下標籤「起風的時候，應該去狎鷗亭洞」，不過另外一組照片嚴正化換上火辣黑色挖洞洋裝，造型設計在胸前挖空好幾個洞，大方露出東西半球，渾圓曲線呼之欲出，腰間到胸下幾乎沒有任何布料，嚴正化側躺的姿勢讓身體S曲線更加明顯，肉感的大腿更是撩人，她在外面套了一層黑色的網格罩衫，不會過於裸露又兼顧性感，而她也僅用一個「辣」字表達自己對這套衣服的看法。

嚴正化其中一套黑色禮服洩美腿，從腿根處剪裁，一雙長腿沒有任何贅肉，讓網友都看呆，體態仍保養得宜，完全看不出來已邁入中年。許多網友大讚：「女王」、「這太辣了」、「看到的當下我心臟暫停」、「我的天哪超美」、「又酷又性感又漂亮」、「除了妳，沒人能駕馭」。