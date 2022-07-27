桃園區裕和街逢大雨就淹水惹民怨，像是7月5日遇上強降雨，整個社區都淹水，最深約半個輪胎高。（李光達提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市裕和社區緊鄰省道，卻比中山路低1.5公尺，近年高樓林立墊高基地，導致逢雨必淹，5日下午半小時瞬間暴雨，就成一片水鄉澤國，上百戶透天厝居民苦不堪言，直指是排水系統斷面不足釀災，水務局坦言鄰近水利溝渠加蓋致排水斷面束縮，且農民以沙包阻水灌溉情況更嚴重，短期會請桃園管理處積極管控水門，並加強側溝排水系統減少雨水匯入裕和街，未來也會引水至部桃旁的滯洪池改善。

市議員李光達說，裕和街東接省道中山路，西通部立桃園醫院龍壽路、文中路等主要道路，隨著近年大樓新建案林立，建案基地墊高，導致過去就蓋在此處的傳統透天厝、矮房成弱勢，過去納莉風災就曾受淹水之苦，今年7月5日大雨又淹水，最深約半個汽車輪胎，上百戶受害，民怨四起。

李光達說，淹水高度超過50公分可領補償，但市民寧可領不到補償金，只盼望水溝通，呼籲市府趕快解決問題。

水務局直指7月5日桃園區時雨量達65至71毫米，降雨頻率已逾5年重現期距，超過道路側溝保護標準的2年重現期距。11日會同當地里長、農田水利署桃園管理處會勘，又發現桃管處未能及時啟閉水閘門，事先排放水調降水位、預留滯洪空間，導致過多農田排水匯入裕和街祥鷺生態埤塘取水路致無法宣洩，造成裕和街及中山路1290巷淹水。

水務局指出，短改善策略已責成桃管處訂立水閘門啟閉、埤塘條排水機制及操作人員名冊，另鑒於氣候變遷，短延時強降雨日益頻繁，要求桃管處積極推動桃園大圳二支圳與中山路1332巷口灌溉溝水閘門遠端電子操作及監控系統，讓農水資源及都市排水能達到協調及平衡。

中期改善策略則請桃園區公所於8月起，在中山公路沿線增設格柵並同時將側進式格柵改成直落式格柵，加強中山路沿線側溝排水系統功能，減少地表逕流匯入裕和街。長期改善策略則會請桃管處改善裕和街水利溝渠，加大排水斷面，以改善淹水情況。