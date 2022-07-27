明（28）日各地仍以晴到多雲且高溫炎熱的天氣為主，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。氣象主播戴立綱表示，熱帶性低氣壓預計今明兩日內會增強為今年第5號颱風「桑達」，移動過程中會為台灣帶來水氣，周五（7/29）不只鬼門開也變天，北部、東半部有雨，但預估颱風與台灣仍有距離，短期內不會有直接影響。

今年第5號颱風「桑達」，移動過程中會為台灣帶來水氣，周五起北部、東半部有雨。

戴立綱表示，目前熱帶性低氣壓位於關島西北方海面，跟台灣尚有段距離，明起逐漸發展，朝著琉球群島方向前進，但因為移動速度較快，增強的幅度也有限，周五接近琉球附近海域時，北部、東部地區有局部短暫雨，中南部仍然是午後陣雨的天氣，整體天氣型態因為雲量增多，高溫會略微下降。

颱風桑達最快27日晚間生成，未來預估朝琉球群島方向移動（圖／擷取自中央氣象局網頁）

而氣象局預報員葉致均也指出，熱帶性低氣壓最快今晚至明天就有機會升級為輕颱桑達，未來路徑偏西北往東海前進，下周二、三（8/2、8/3）低壓帶影響更大，中南部、東半部降雨情況趨於明顯，整天有雨，北部則是以午後降雨為主。葉致均補充，在輕颱桑達往東海移動的過程中，台灣東方的大低壓帶內也可能會有另一個熱帶系統發展，但仍需持續觀察。

至於明日的溫度仍然是高溫炎熱，受到太平洋高壓影響，各地高溫可以來到32至35度，大臺北、雲林、高屏及東半部局部地區易有36度以上高溫發生，尤其花蓮縱谷及臺東更有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。

未來一周民眾出門別忘了帶把傘，臉書粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文表示，下周一至下周四（8/1至8/4），受到低壓系統影響，各地皆有降雨機會，但雨勢大小以及持續的時間，還要繼續觀察低壓系統的發展情況及路徑。