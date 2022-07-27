45歲的「國民姑姑」海裕芬（海芬）今無預警在臉書貼出超音波照，驚喜宣布懷孕。她甫殺青的新戲《波妮自由式》也在今日下午舉行殺青記者會，主演莊凱勛說：「我也是跟大家同步知道，真的很恭喜她。」表示前一晚拍戲完全沒有察覺任何異樣，甚至即興加戲，要飾演酒吧小廚娘「Gugu」的海芬「騎」在張書豪身上，海芬也放超開立刻騎上去狂親，張書豪稱讚她敬業：「我坐著，海芬姐很靈巧跨上來，完全沒有感覺到重量。」

海芬受訪時充滿喜悅地回覆：「能拜的廟、能許的願、跟上帝也禱告了幾萬次！終於有Baby選我的肉體投胎了，我加入了今年的小虎隊媽媽行列。」但孩子的爸究竟是誰？她卻隻字未提。

和她交情20年的林志玲立刻獻上祝福，透過經紀人表示：「太意外太驚喜了，得知這個好消息很開心，已經獻上滿滿的祝福。」興奮表示要和海芬一起交流媽媽經。海芬幽默自嘲是「老蚌」，胎兒目前穩定成長中，透露懷孕期間照常工作，只是衣服越來越緊，擔心影響工作，忍到殺青才敢公佈。

好人緣的她懷孕貼文一出，釣出一排藍勾勾藝人的祝福，也令人想起和她情同姐弟的已逝男星黃鴻升小鬼的約定，「誰先離世，就想辦法趕緊回來。」當時她還開玩笑希望小鬼快點投胎，畢竟自己已經要更年期，如今順利懷孕，備感溫馨。