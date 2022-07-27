跨國商務、觀光旅程可望逐步解封，第一銀行為提早布局外幣現鈔匯兌業務，即日起至9月16日舉辦「鈔錢撲暑飛出趣」優惠活動，提供最高日圓0.1分及美元5分的超有感外幣現鈔折讓優惠，以因應民眾出國差旅預作準備，並滿足暑期後海外留學生的換鈔需求。

日本向來為深受台灣民眾喜愛的旅遊地點之一，且最近一年美元指數竄升，致非美貨幣承受龐大壓力，尤以日圓匯價更是一路破底，對新台幣創下逾25年新低紀錄，讓哈日族們紛紛摩拳擦掌，迫不及待想飛出國透透氣。

第一銀行客戶可使用網路銀行現鈔購買及預約領鈔之功能，不只省時方便，還可享8種幣別匯率優惠。此外，於活動期間的每周一、三、五「現鈔特匯日」連結至「鈔錢撲暑飛出趣」優惠活動專區網頁，點選「鈔優匯」按鈕，接續依網路銀行畫面指示，線上完成申購交易，更可享有日圓0.1分/美元5分高幅度的匯率減分優惠。

尚未在第一銀行開戶的朋友也不用擔心，只要持本人身分證明件，並出示國際差旅相關資料(如機票、旅遊訂單、簽證等)，臨櫃購買外幣現鈔可以享有日圓0.05分/美元3分的超值優待。

近期有出國計畫的朋友們，可別錯過這次的優惠活動，能讓您現鈔兌換更便宜，飛出「趣」的旅程更加開心。