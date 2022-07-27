搶攻七夕情人節浪漫商機，雲朗觀光旗下君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店高雄館，分別推出七夕情人節住房及餐飲活動，雲品更結合月老加持的創意巧思，祝福情人們擁有好姻緣。8月4日當天，君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店(新莊、花蓮、高雄)及兆品酒店(台中、嘉義) 共 七間飯店，更與住客分享復古情人糖，為情人節增添甜蜜的滋味。

歐式古堡風格的君品酒店為情侶們打造微醺又浪漫的七夕情人節，推出一泊二食「酒食雲軒」住房專案，賓客可在雲軒西餐廳品嘗法式爐烤牛排，並結合四支精選酒款的精緻晚宴，再享翌日美味早餐。即日起至8月31日前雙人入住雅緻客房，每房每晚優惠價5,880元起，週日至週四入住，還可享有最高1,300元的悠遊國旅住房補助。

雲品溫泉酒店日月潭「牽。紅線」七夕系列活動，與當地遠近馳名、祈求好姻緣的龍鳳宮合作，在七夕情人節當日入住便可獲得月老加持的祈福牌一份，可寫上心願帶至龍鳳宮吊掛，或帶回家中懸掛於太陽曬得到地方，即可獲得月老的祝福，為旅客牽起姻緣、增進好人緣。無法於前往度假的旅人，也可以透過線上數位方式參與七夕活動，雲品特別於官方臉書舉辦愛情金句互動活動，分享一句最令人怦然心動的愛情金句，就有機會獲得價值3,960元+10％的KEN CAN by Ken Chan中餐廳雙人份午間套餐券，加入日月潭雲品官方LINE帳號回答問題讓月老以紅線配對，就能獲得專屬好禮或折扣券。

8月4日當天到日月潭雲品旗下由米其林三星主廚陳偉強領軍的KEN CAN by Ken Chan中餐廳、結合在地食材原味烹調的彩雲軒鐵板燒，以及坐擁270度日月潭美景的雲月舫Sky Lounge三間用餐，除提供節慶小點外，每人可免費享有獲調酒冠軍殊榮的首席調酒師，特別為七夕情人節所研發的限定調飲一杯。翰品酒店高雄港都茶樓則於8月4日七夕當天推出情人拍照打卡活動，參與現場活動即贈送甜蜜杏仁豆花乙份。

【飲酒過量．有害健康。禁止酒駕】