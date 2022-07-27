中共省部級主要領導幹部的中共二十大專題研討班26日至27日在北京舉行。中共總書記習近平發表重要講話強調，中共二十大要對全面建成社會主義現代化強國兩步走戰略安排進行宏觀展望，重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措。未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，搞好這5年的發展對於實現第二個百年奮鬥目標至關重要。要緊緊抓住解決不平衡不充分的發展問題，研究提出解決問題的新思路、新舉措。

習近平強調，即將召開的二十大，是在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，將科學謀劃未來5年乃至更長時期中共和國家事業發展的目標任務和大政方針，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。明確宣示中共在新征程上舉什麼旗、走什麼路、以什麼樣的精神狀態、朝著什麼樣的目標繼續前進，對團結和激勵各族人民為奪取中國特色社會主義新勝利而奮鬥具有十分重大的意義。

習近平說，十九大以來全力推進全面建成小康社會進程，集中力量實施脫貧攻堅戰，大力推進生態文明建設，堅決維護國家安全，保持社會大局穩定，大力度推進國防和軍隊現代化建設，堅決維護台海和平穩定，全方位開展中國特色大國外交。依照憲法和基本法有效實施對特區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，牢牢把握香港大局。面對國際局勢急劇變化，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握發展和安全主動權。深入推進全面從嚴治黨，持之以恆正風肅紀，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

習近平指出，十九大對全面建成社會主義現代化強國作出戰略部署，總的戰略安排是分兩步走：從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉把中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。二十大要對全面建成社會主義現代化強國兩步走戰略安排進行宏觀展望，重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措。未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，搞好這5年的發展對於實現第二個百年奮鬥目標至關重要。要緊緊抓住解決不平衡不充分的發展問題，著力在補短板、強弱項、固底板、揚優勢上下功夫，研究提出解決問題的新思路、新舉措。

他稱，實踐一再告誡，管黨治黨一刻也不能放鬆，必須常抓不懈、緊抓不放，決不能有鬆勁歇腳、疲勞厭戰的情緒，必須持之以恆推進全面從嚴治黨，以黨的自我革命引領社會革命。