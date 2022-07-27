台北羽球公開賽24日落幕，台灣一姊戴資穎擊退日本女將川上紗惠奈，收下生涯在台北賽的第4冠，世界巡迴年終資格賽排名上升到第3。但有眼尖網友發現，小戴頒獎台合照出現了副總統賴清德，而從台下角度拍過去的畫面，竟然看似冠軍小戴成了照片的配角，趣味畫面笑翻一眾網友。

2022台北羽球公開賽女單決賽，世界排名第2的地主天后戴資穎迎戰世界排名第35的日本川上紗惠奈，以21比17、21比16鎖定勝利，繼2012年、2016年、2018年後，生涯第4度於台北賽奪冠，也是個人本季第3冠。這場冠軍賽連賴清德也到場觀看，賽後並在頒獎台前留下難得同框照。

冠軍頒獎拍照留念，除了主角的冠亞軍外，長官出席合影也是不可少的環節；賴清德是到場觀眾中最有份量的，不可免俗地被邀請到頒獎台前合影，羽協理事長張國祚也一同入鏡，兩位男士都身材高大，與背後頒獎台上相對嬌小的戴資穎形成趣味反差。

近日一張同樣場景、但角度特殊的照片在網路瘋傳，照片拍攝者從下方拍攝，形成前面一排長官看起來才像畫面主角，拿冠軍的戴資穎反而被擠到後面，只露出微微被前面人頭遮掉的臉，這幾張感覺「喧賓奪主」的照片立即在卡提諾狂新聞等社團瘋傳，也被轉貼到PTT八卦板。

照片註解寫道：「狂賀！戴資穎四度奪下台北賽的冠軍，恭喜賴清德。」PTT鄉民看了當場笑翻：「笑死」、「前同路人」、「賴清德奪冠啦，恭喜」、「XDD」、「喧賓奪主」、「賴你站C位幹嘛」、「蹭到自己變C位」、「蹭到冠軍被擋住」、「恭喜同路人」、「這真是世界奇觀」、「下任總統站C位怎麼了嗎？」、「小戴好口憐…」、「賴其實打得不錯，冠軍應該的」。