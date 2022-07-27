2022年第2季國泰房地產指數今（27）日，最新出爐，結果顯示，在全球通膨壓力飆升，萬物齊漲之際，全台七大城市預售房價，也全面大漲！房價再度刷新史上新高紀錄，每坪可能成交價全台平均約45.86萬元，較上季上漲6.01％；其中，桃園單季大漲16.35％，高居七大城市之冠。

今天最新出爐的國泰房地產指數指出，包括台北市、新北市、桃園、新竹、台中、台南、高雄七大城市，第2季預售屋房價指數，全面飆升，Hold不住！

其中，新北市房價較為持穩，台北市則小幅波動，其餘五大城市，漲幅則相對較明顯，且多刷新波段新高。相較上一季價漲量縮。

第2季國泰房地產指數結果顯示，全台呈成交價大幅上漲、議價率大幅擴大。

不過，在推案戶數方面，較上一季減少，銷售率小幅下跌，成交量大幅減少；總體來說，比上一季，呈現「價漲量縮」。相較去年同季，則為「價漲量穩」。

國泰房地產指數分析，由於俄烏戰爭、供應鏈調整等外部不確定性仍高，加上第2季國內疫情衝擊民間消費，央行下修全年經濟成長率為3.75％。另外，考量國際商品價格持續走高，國內輸入性通膨壓力增加，央行於6月中旬調升政策利率半碼，同時調升存款準備率一碼，續採緊縮性貨幣政策，抑制通膨預期心理。隨政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，加上受疫情衝擊，六月份全國及六都建物買賣移轉棟數年增率轉呈負值。

進一步觀察各地區表現，相較去年同季，全部地區成交價大幅上漲；成交量部分，除南高增加，其餘地區維持穩定。從四季移動趨勢觀察，與前波高峰相比，各地區本波成交價均創新高；但成交量呈現不同發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區已超過前次波段高點，仍在高檔盤整。

綜合本季房市，以四季移動趨勢圖來觀察，成交價漲幅明顯，成交量維持穩定，房市表現偏熱；惟國內房市面臨通膨、土建融緊縮、升息、政府打炒房政策、年底選舉、疫情後續發展及股市表現不佳等變數，整體房市量能出現趨緩現象。