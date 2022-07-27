議員參選人服務處外保時捷遭開6槍 警火速逮到3嫌

桃園市平鎮區東豐路27日晚間5時許，一名女房仲停放在自家樓下的保時捷車輛遭人連開6槍，事發地點距離桃園市平鎮區市議員參選人陳羽凡服務處距離僅100公尺，警方循線在1小時抓到36歲文姓主嫌及20歲許姓男子、24歲林姓男子，文男供稱是日前與該保時捷車輛發生行車糾紛，當時記下車號才會找到該部車輛開槍，警方也說，此案確定與選舉無關，3名嫌犯也說不認識任何參選人。

警方到場勘驗，遭開槍的車輛為保時捷麥肯，要價至少400萬元，車窗被開了4槍，車身則有2槍，車身滿是鋼珠彈孔。員警循車牌聯繫上住在附近的詹姓女車主，詹女從事房仲業，自稱最近確診新冠肺炎，3天前就將車輛停在住家樓下就沒有動過，不知為何遭人開槍。

警方獲報後在1小時內就逮捕3名嫌犯，目前已全數將人帶往警局偵辦，詢問動機、槍枝來源及有無涉及其他刑案。（警方提供）

平鎮警方擴大調閱案發現場監視器，並在1小時內，在平鎮區中豐路攔截圍捕3名犯嫌到案，文嫌也坦承是以鎮暴槍開槍，員警也在他住家起出２把鎮暴槍枝。至於詳細犯案動機、槍枝來源及有無涉及其他刑案，警方正積極調查釐清當中。