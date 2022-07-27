43歲知名舞蹈老師KIMIKO(林睿君)，不僅擁有高超舞藝，還有著不科學的火辣身材，被譽為「舞蹈界性感女神」，時常在社群分享日常生活的她，今(27日)曬出穿上「12歲運動褲」的美照，真實體態讓網友相當震撼。

KIMIKO今發文寫下：「43歲的身體and 12歲的運動褲」，只見她穿上白色背心搭黑色運動褲，展現完美S曲線，好狀態一點也不像43歲，讓網友都驚艷不已，「怎麼可以謊報43歲~~~明明不到啊」、「完美女神」、「體態好美」。

而KIMIKO也曝光自己身高體重和體脂，「165cm 58kg 24.3% 」，網友都不相信她有58公斤，她也開玩笑回「胸部佔了3kg」。KIMIKO常在社群分享瘦身秘訣，即使年過40，外貌和身材都保養得宜，但也遭質疑進廠維修。

對此，KIMIKO也公開真面目，透露如果網友認為鏡頭前的她偶爾長得不一樣，那要歸功梳化老師們的神手和越來越進步的濾鏡，強調自己「從來沒有整過型」。