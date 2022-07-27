天王周杰倫和昆凌結婚後，目前育有一兒二女，成為人夫和父親後他也變得更親民，原本極保護私生活的他，變得不時會在社群分享日常點滴；最近周杰倫帶著家人和好友們到澳洲工作兼避暑，今（27日）在一間店玩起籃球遊戲，展現他的真實力，接連投進讓他自豪笑說會讓人家做不了生意。

周杰倫在演藝圈裡出了名愛好打籃球，經常被目擊出現在台北一些運動場地和其他明星好友打球，連知名球星林書豪也是他的球友之一，但天王球技也是粉絲很好奇的；今（27日）晚間周杰倫在IG限時動態接連PO出炫球技影片，背景像是在一間潮流服飾店，裡面居然有籃框和籃球，讓他忍不住手癢炫技。

周杰倫炫球技。(圖/ 摘自周杰倫IG)

周杰倫神準到自己都感覺不好意思了。(圖/ 摘自周杰倫IG)

影片中周杰倫拿起籃球後，先來幾個花式運球，接著在三分線上跳投，球直接以一個拋物線準確地進籃，而且還不只一次，他還表演華麗運球轉身，繼續投球，神準程度讓他忍不住自豪說，「再進幾球就贏雙球鞋了」、「再進下去就不好意思了，人家怎麼做生意」，最後周杰倫以把球放在手指上轉的表演做結尾。

近期周杰倫發行新專輯《最偉大的作品》，創下驚人佳績外，他也持續拍攝專輯中歌曲的MV，目前就帶著個人工作團隊和家人好友，到澳洲工作兼避暑遊玩。