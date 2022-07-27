高雄又發生死亡車禍！1名18歲的女騎士今行經大寮區鳳屏一路與光明路口時，與一輛水泥預拌車發生碰撞，倒地後遭輾壓當場身亡，警方獲報到場處理，大型車駕駛未酒駕，詳細事故發生原因待調查。
這起死亡車禍發生在27日18時許，一名18歲的吳姓女子騎乘機車，沿著鳳屏一路方向行駛，與同方向49歲衛姓男子所駕駛的水泥預拌車發生碰撞，吳女倒地後，頭部又遭水泥預拌車輾過，當場身亡。
警方表示，衛姓駕駛經酒測，酒測值為0，詳細肇事原因有待進一步調查。
高雄又發生死亡車禍！1名18歲的女騎士今行經大寮區鳳屏一路與光明路口時，與一輛水泥預拌車發生碰撞，倒地後遭輾壓當場身亡，警方獲報到場處理，大型車駕駛未酒駕，詳細事故發生原因待調查。
這起死亡車禍發生在27日18時許，一名18歲的吳姓女子騎乘機車，沿著鳳屏一路方向行駛，與同方向49歲衛姓男子所駕駛的水泥預拌車發生碰撞，吳女倒地後，頭部又遭水泥預拌車輾過，當場身亡。
警方表示，衛姓駕駛經酒測，酒測值為0，詳細肇事原因有待進一步調查。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。