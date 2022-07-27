一輛水泥預拌車與機車擦撞事故，18歲女騎士被撞倒地後，遭水泥預拌車輾過。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄又發生死亡車禍！1名18歲的女騎士今行經大寮區鳳屏一路與光明路口時，與一輛水泥預拌車發生碰撞，倒地後遭輾壓當場身亡，警方獲報到場處理，大型車駕駛未酒駕，詳細事故發生原因待調查。

這起死亡車禍發生在27日18時許，一名18歲的吳姓女子騎乘機車，沿著鳳屏一路方向行駛，與同方向49歲衛姓男子所駕駛的水泥預拌車發生碰撞，吳女倒地後，頭部又遭水泥預拌車輾過，當場身亡。

警方表示，衛姓駕駛經酒測，酒測值為0，詳細肇事原因有待進一步調查。